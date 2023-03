Pecini: “Vidi Leao quando ero alla Sampdoria, non c’erano le condizioni”

Tra i protagonisti dello scudetto conquistato dal Milan nel corso della passata stagione, c'è sicuramente Rafael Leao . Sebbene nel corso di quest'annata sia stato finora parecchio deludente, le sue qualità non si possono discutere e qualcuno le aveva già notate in passato.

In un'intervista rilasciata alla pagina Cronache di Spogliatoio, infatti, l'ex uomo mercato della Sampdoria Riccardo Pecini ha raccontato di averlo visionato in passato, ma non c'erano state le condizioni di portarlo in blucerchiato. Di seguito le sue parole.