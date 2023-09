Pazzini: “Inter-Milan? Dovete credermi, ogni derby è diverso dall’altro”

Intervistato dai microfoni di Dazn, Giampaolo Pazzini ha parlato in vista dell'attesissimo derby di campionato fra Inter e Milan: "Sembrerà una frase fatta, ma dovete credermi: ogni derby è diverso dall’altro. E lo dico perché l’ho vissuto, avendo avuto la fortuna di esserci. Probabilmente Inzaghi e Pioli non saranno felicissimi di giocarlo dopo la sosta per le Nazionali: avranno poco tempo per prepararlo e alcuni giocatori torneranno in Italia solo giovedì. Giocando così presto, le pressioni non saranno paragonabili, per esempio, alle semifinali di Champions League: magari chi andrà in campo lo farà con la mente più leggera, ne gioverebbe lo spettacolo".