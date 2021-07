Pavone: “Colombo? Il Milan punta tanto. Ricorda molto Vieri” | News

Cristiano Pavone, ex calciatore e attuale football scout, ha parlato a Sky Sport di Lorenzo Colombo, attaccante del Milan

Il football scout Cristiano Pavone, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Lorenzo Colombo, attaccante del Milan. Ecco cosa ha detto: "Colombo è un 2002. È un giovane su cui il Milan punta tanto; l'anno scorso ha avuto qualche opportunità e Lorenzo l'ha sfruttata nel migliore dei modi per poi essere mandato giustamente in prestito a farsi le ossa. Ricorda molto Vieri per la forza fisica, per la progressione e soprattutto per il calcio forte e preciso: come prospettiva Colombo può diventare un Bobo Vieri". Intanto prende quota uno scambio tra Milan e Borussia Dortmund. Le ultime.