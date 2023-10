Pavard: “Giroud e Theo Hernandez mi hanno parlato dell’Italia, ma…”

Benjamin Pavard, difensore dell'Inter, ha ammesso di aver parlato con Theo Hernandez ed Olivier Giroud prima di arrivare in Italia

Benjamin Pavard , difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Canal +', spiegando i motivi per cui ha scelto di abbracciare il progetto nerazzurro tra cui non ci sono i contatti, comunque, avuti con Theo Hernandez ed Olivier Giroud , calciatori del Milan . Ecco le sue parole a riguardo.

Le parole di Benjamin Pavard

"È vero che Olivier e Theo mi han parlato dell'Italia, del calore dei tifosi che amano il calcio, ma non ha influito sulla mia scelta. E onestamente non sono rimasto deluso: quando ho visto l'ambiente di San Siro ho capito che è qualcosa di eccezionale. Ho un piacere folle a giocare qui".