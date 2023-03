Pavard: “Non ho mai detto di volermene andare dal Bayern Monaco”

Tra i giocatori più interessanti accostati al Milan nel corso degli ultimi tempi, c'è anche il terzino del Bayern Monaco Benjamin Pavard. Il transalpino è in scadenza di contratto nel 2024 con i bavaresi e in tempi recenti il suo nome è stato avvicinato a tanti club. Intervistato dal portale tedesco Sport1, il campione del mondo di Russia 2018 ha voluto fare chiarezza sul suo futuro, ricordando come non abbia mai detto di voler lasciare il club teutonico. Di seguito le sue parole a riguardo.