Paulo Sergio: “Paqueta? Buon giocatore, ma non è Ronaldo”

MILAN NEWS – Paulo Sergio ex giocatore di Bayer Leverkusen, Roma e Bayern Monaco, ai microfoni di tuttomercatoweb.com ha parlato anche di Lucas Paqueta, centrocampista del Milan e della nazionale brasiliana. Ecco le sue parole.

"Milan? Ha sofferto tanto in questi anni non avendo la possibilità di ricostruire una squadra competitiva – dice Paulo Sergio -. Non è facile tornare velocemente in alto. Paquetà? Buon giocatore ma non è CR7 che può vincere da solo. Ha bisogno di tempo per poter aiutare la squadra".