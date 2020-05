Pato sugli infortuni: “Potevano curarmi meglio, dovevo fare altro…”

MILAN NEWS – Alexandre Pato, ex attaccante rossonero, ha parlato dei suoi continui infortuni ai tempi del Milan. Il brasiliano ha bacchettato lo staff medico del Milan in queste dichiarazioni rilasciate ai microfoni di ‘Sky Sport’: Purtroppo quando ho iniziato ad avere infortuni ho perso un po’ di fiducia e spesso passavano dei giorni in cui mi chiedevo perché non riuscissi a scattare come prima. Oggi capisco molto di più il mio fisico e la mia testa. Purtroppo in quel periodo lì non avevo tanta esperienza e anche le persone che mi hanno curato avrebbero dovuto essere più specializzati, perchè dovevo fare dei lavori mirati. Spero che tutti i tifosi ricordino solo i miei momenti più belli al Milan”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

