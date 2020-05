Pato: “Il Milan è sempre nel mio cuore, ecco il mio ricordo più bello”

MILAN NEWS -Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, ha ricordato il suo passato rossonero ai microfoni di ‘Sky Sport’. Ecco le sue parole

Sull’arrivo in Italia: “Quando ho deciso di venire in Italia, ho incontrato il mister e tutti i giocatori. E’ stata una grande responsabilità. Essere campione fuori dal Brasile nella squadra più forte del mondo è stato bellissimo. Tutti i campioni del Milan avevano un rispetto e un’umiltà incredibile. Ho imparato da loro ad essere umili, ci sono solo cose belle da ricordare”.

Sul momento attuale: “Oggi ho 30 anni e ho girato il mondo. Ho la testa diversa da quel periodo ed è normale. Ho più esperienza, la cosa che mi fa dispiacere sono stati gli infortuni, ma io sapevo che non era solo giocare a calcio, ma anche gli allenamenti. Ricordo comunque tutto in maniera positiva, le amicizie e lo scudetto. Oggi so cosa devo fare, sto facendo bene adesso al San Paolo e cerco la Nazionale. Non è facile, ma io ci sto provando”.

Sul gol contro il Barcellona: “Ancora oggi sto provando a fare gol in quel modo. Lui (Ambrosini ndr) mi fa vedere anche molti video su YouTube, mi ha fatto anche un assist a Madrid. Ho avuto anche fortuna in quell’occasione. Questi di Barcellona e Madrid sono ricordi stupendi, la mia forza è la velocità, sono giovane e sto lavorando tanto su questo. Quando sono andato in Spagna ci provavo a fare sempre quel tipo di gol. Molti giocano vicino alla linea di metà campo, con il Barcellona ho visto quel buco e sono andato dentro”.

Sugli infortuni: “Purtroppo con gli infortuni ho perso fiducia, mi chiedevo perché non riuscivo a fare le cose di prima. Non ci credevo che succedeva questo. Oggi capisco di più il mio fisico e la mia testa, in quel periodo era diverso. Dovevo fare lavori diversi in quel periodo, spero però che tutti ricordino il mio miglior momento nel Milan”.

Su Milan-Udinese 4-4: “Mi ricordo quella partita, invece di calciare, stoppo e faccio gol di sinistro. Ma ricordo anche il derby che era speciale, ho fatto il primo gol velocissimo. Ricordo bene anche la partita a Verona contro i Chievo. La cosa più bella però è stata festeggiare dopo essere tornati da Roma”.

Su un possibile ritorno in Italia: “Il Milan mi è rimasto nel cuore, quando me ne sono andato dovevo mettermi a posto. Oggi il Milan sta cercando di riprendersi, vorrei vincere qui in Brasile quest’anno ma in futuro non si sa, per adesso sono concentrato però”.

