Pastorello: “Sarr è stato seguito a lungo dal Milan. Maldini e Massara…”

Intervistato da 'TMW', Federico Pastorello ha parlato di Malang Sarr, calciatore cercato in passato dal Milan. Queste le sue dichiarazioni: "È un ragazzo che vedrei molto bene in Italia. E c'è già stato molto vicino: fu a un passo l'accordo col Torino, ma mentre stavamo trattando venne fuori l'opportunità del Chelsea. Quella possibilità fu subito vista dal ragazzo come una chance incredibile per la sua carriera e la colse al volo, lo capisco. Ma ripeto, per me quello italiano sarebbe il campionato ideale per lui e non nascondo che anche il Milan l'ha seguito a lungo: con Massara e Maldini ne discussi tantissimo quando era a scadenza e potevano farlo, a Milano avrebbe trovato un percorso più facile rispetto a quello avuto al Chelsea, fermo restando che poi lo scorso anno ha trovato spazio".