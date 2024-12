Pastore: “Questo Milan non sa come si opera. Ma chi ha scelto Fonseca?”

Milan, Pastore ne ha per tutti: critiche a Fonseca e alla società. E sull'esonero ...

"Non ho pensato potessero esonerarlo in primis perché la società non ha la minima idea di come si opera, il triennale di Fonseca è una specie di piccola ancora che lo lega al Milan, innanzitutto per un discorso economico, ma poi anche tecnico. Fonseca quest’anno tante volte è stato sull’orlo dell’esonero, ma poi non si capiva mai chi avrebbe dovuto scegliere il sostituto, come del resto non si è capito chi abbia scelto Fonseca a giugno. Lo scaricabarile è una regola di vita e sopravvivenza. Il secondo motivo è che Fonseca con grande furbizia ha scaricato le responsabilità un po’ dappertutto: se l’è presa con l’arbitro a Bergamo, poi i giocatori che non si impegnano e non lavorano e poi gli errori tecnici. Per Fonseca il Milan è ottavo per colpe altrui. Non solo non attacca mai se stesso, ma neanche la società dalla quale dice di ricevere supporto".