Pastore: “Calabria sta finendo male la sua esperienza al Milan”

"Su Calabria voglio dire una cosa. Per me se la prende con Conceiçao, che è appena arrivato. È il segno di un malumore che accompagna Calabria da un anno e mezzo, probabilmente i ultimi suoi mesi in rossonero, che ricordano molto quelli di Montolivo. Un altro capitano molto discusso in anni ancora più magri del Milan rispetto a questi, che finì non giocando più con Gattuso ed era un caso che lui non mainfestava tirando bottigliette in maniera così chiassosa, ma c'era nello spogliatoio una tensione costante tra Gattuso-Montolivo e la società.