Passerini: “Il Milan tenta l’affondo decisivo per Gimenez: ore caldissime”

Il calciomercato del Milan entra nella fase calda. L’obiettivo principale in queste ore è Santiago Gimenez, attaccante messicano in forza al Feyenoord, che rappresenta il tanto atteso centravanti per il Diavolo. Secondo quanto riportato da Zona Rossonera, programma YouTube di Calciomercato.it, la trattativa per il 22enne è in uno stadio molto delicato. Carlos Passerini, giornalista intervenuto durante la trasmissione, ha fatto il punto della situazione, confermando che siamo alle “48 ore decisive”.