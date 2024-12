Pasqualin: “Milan in difficoltà. Maldini un mito. Ibrahimovic invece …”

L'avvocato Claudio Pasqualin ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione 'A tu per tu', soffermandosi sul Milan , dall'addio di Paolo Maldini all'arrivo di Zlatan Ibrahimovic . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, Pasqualin rimpiange Maldini: poi la stoccata ad Ibrahimovic

Sul Milan: "C’era da aspettarselo. Il mio amico ed ex assistito Mauro Tassotti ha detto che non sono chiarissime le funzioni di Ibra. Ecco, non si capisce bene cosa stia facendo. Doveva comandare, fare e disfare. E invece il Milan è in difficoltà. Credo che i problemi siano nati con l’allontanamento di Maldini, un mito e un dirigente di altissimo livello".