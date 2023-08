Parolo: “La vittoria del Milan mi ha stupito per come è avvenuta”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Marco Parolo ha parlato del Milan dopo la vittoria per 4-1 contro il Torino

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Marco Parolo ha parlato del Milan dopo la vittoria per 4-1 contro il Torino. Secondo l'ex centrocampista della Lazio, infatti, i rossoneri hanno stupito per come hanno raggiunto il successo contro i granata allenati da Ivan Juric. Ecco le parole di Parolo.