Parolo: “Milan-Lazio, favoriti i rossoneri. Pioli tra i più preparati”

Marco Parolo, ex centrocampista biancoceleste ed oggi opinionista di DAZN, ha parlato di Milan-Lazio, gara in programma domenica a 'San Siro'

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio per sette stagioni, dal 2014 al 2021, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Su Stefano Pioli, tecnico rossonero che ha allenato Parolo durante i suoi anni nella Capitale, ha detto: "Già con noi aveva dimostrato di essere un grande allenatore. Ora è tra i più preparati e sta facendo crescere bene il Milan".