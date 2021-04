Parma-Milan, Krause: “Possiamo recuperare qualcosa contro il Milan”

Le ultime notizie sul Milan. Il presidente del Parma, Kyle Krause, ha parlato della lotta salvezza che riguarda la sua squadra

Intervenuto durante la trasmissione "Parma Europa", il presidente dei ducali, Kyle Krause, ha parlato della sua squadra, in lotta per la salvezza. "Credo che la squadra abbia delle possibilità per salvarsi. A Benevento, ma anche in diverse delle ultime gare, avremmo meritato di vincere e abbiamo raccolto meno del dovuto. Chissà che non recuperiamo qualcosa sabato contro il Milan. Non so quale sia la causa del rendimento sotto le aspettative. Ma non credo sia stata una questione di carattere. In questo club ci sono stati tanti cambiamenti tutti in una volta e a tutti i livelli. Non è sempre facile assimilare certe novità. Ad esempio a Benevento abbiamo rimontato due volte la squadra avversaria, strappando un pareggio e quindi mostrando un certo carattere". Sabato alle ore 18, la squadra di Pioli affronterà il Parma allo Stadio 'Tardini'.