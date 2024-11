Buffon: “Maldini immenso. Mai dimenticato quel gesto in Parma-Milan”

Gianluigi Buffon ha ricordato, al 'CorSera', cosa accadde con Paolo Maldini in Parma-Milan del 1995, giorno del suo debutto in Serie A

Gianluigi Buffon, ex portiere di Parma, Juventus, PSG e Nazionale Italiana, oggi capo-delegazione degli Azzurri del Commissario Tecnico Luciano Spalletti, ha ricordato, in un'intervista in esclusiva rilasciata al 'Corriere della Sera' oggi in edicola, cosa accadde con Paolo Maldini in Parma-Milan 0-0 del 19 novembre 1995. Esattamente 29 anni fa, infatti, era il giorno del suo debutto in Serie A.