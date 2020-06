Parma, D’Aversa: “Ho avuto il Coronavirus, l’ho scoperto dopo”

ULTIME NEWS – L’allenatore del Parma Roberto D’Aversa, ai microfoni di ‘Parma Today’, ha rilasciato un’intervista in cui ha ammesso di aver avuto il Coronavirus. Le sue parole: “Ho avuto paura, più per la famiglia che per me stesso. Diversi giorni dopo la gara con la Spal ho avuto un po’ di febbre, sintomi leggeri, ma visto il momento sono stato responsabile per non mettere a rischio a nessuno. Solo dopo i test sierologici, fatti in vista della ripartenza del campionato, ho saputo di aver avuto il coronavirus. I miei figli hanno capito tutto da soli, i più grandi sono stati i primi a spaventarsi e a non voler uscire di casa, la più piccola ha dimostrato maturità volendo indossare la mascherina. Inizialmente il calcio è stato messo in secondo piano, la gente moriva e non riuscivo a concentrarmi. Per il futuro ho buone sensazioni perché, visto il periodo dal quale stiamo rientrando, poter nuovamente allenarsi e poter ricominciare a parlare di campionato rende tutto bello“.

