Pardo: “Loftus-Cheek è un buon giocatore, duttile e di prospettiva”

Intervistato dai microfoni di Radio 24, Pierluigi Pardo ha parlato del Milan e del nuovo acquisto dei rossoneri, il centrocampista Ruben Loftus-Cheek . Secondo il noto telecronista, infatti, il giocatore ormai ex Chelsea potrebbe rivelarsi ottimo per la rosa allenata da Stefano Pioli . Ecco le parole di Pardo .

"Un buon giocatore. Un po' incostante come rendimento ma con dei colpi importanti. In questo momento è anche un acquisto che porta un valore di rassicurazione per i tifosi che erano in difficoltà anche da un punto di vista psicologico. Un giocatore duttile, di prospettiva: è una bella sfida, è un bel pescare".