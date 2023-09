Pardo si sbilancia: “Inter-Milan? Magari verrà giocato con leggerezza…”

Pierluigi Pardo, noto telecronista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al derby tra Inter e Milan

Le parole di Pierluigi Pardo su Inter-Milan

"Poi c'è il derby: la partita tra le due squadre che hanno fatto vedere le cose migliori nelle prime 3 giornate. Sono sole in testa alla classifiche, un suo peso lo ha. Magari avrà anche una sua leggerezza, l'anno scorso quello vinto dal Milan fu giocato con spensieratezza e ha trovato giovamento per il fatto di non essere cosi definitiva, magari succede lo stesso domani".