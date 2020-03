Paqueta: le opinioni di Serafini e Ielpo sul brasiliano del Milan

NEWS MILAN – Lucas Paqueta, classe 1997, centrocampista brasiliano ex Flamengo in forza al Milan dal gennaio 2019, non è riuscito in questa stagione ad imporsi in maglia rossonera. Tanta panchina, infatti, fatta sia con Marco Giampaolo sia con Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Il numero 39, finora, è sempre stato poco convincente. Vediamo cosa pensano di Paqueta il giornalista Luca Serafini e l’ex portiere rossonero, Mario Ielpo, intervenuti ai microfoni di ‘Milan TV‘ sul tema in occasione della trasmissione ‘L’Inferno del Lunedì‘.

Serafini: “Ho incontrato un paio di mesi fa Umberto Gandini, e mi ha detto che ha parlato proprio di Paqueta con Cafu. Cafu ha detto che i giocatori brasiliani giovani hanno un problema, ovvero che li sradichi dalla loro realtà. Poi devono sentirsi coccolati e importanti non perché sono presuntuosi, ma è perché vivono una realtà particolare. Quindi se tu li porti lontano da dove vivono gli devi dare fiducia. Io quelle 2-3 volte che ho avuto la possibilità di parlare con Pioli ho sempre avuto relazioni eccellenti su come si comporta e su come sta lavorando”.

Ielpo: “Citando Adriano Galliani bisogna ricordare che il giocatore non è una macchina, non è come una Ferrari che sia a Roma che a Milano va a 300 km/h. Quando prendi un giocatore brasiliano, lo tiri fuori dal suo ambiente e lo porti altrove non sai mai come va a finire. È sempre difficile sapere quali saranno gli effetti dell’acquisto di un giocatore. Paqueta è stato comprato da Leonardo, poi sono arrivati altri dirigenti e sono cambiati 3 allenatori. Per un giocatore è ancora più difficile ambientarsi in questo tipo di scenario”. Nel frattempo il futuro, probabile allenatore del Milan, Ralf Rangnick, ha già dettato una prima lista della spesa al club di Via Aldo Rossi per il prossimo calciomercato estivo …

