Papin: “Quando hai Giroud e Ibrahimovic qualcosa succederà sempre”

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha spiegato come potrebbero integrarsi Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic in rossonero

Daniele Triolo

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan per due stagioni, dal 1992 al 1994, ha parlato di Olivier Giroud, neo-acquisto rossonero, in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato su cosa potrà portare Giroud all'attacco rossonero in coppia con Zlatan Ibrahimovic, JPP ha risposto quanto segue.

"Quando hai due attaccanti così, parti da una certezza: qualcosa succederà, basta un cross per creare casino. Giroud può giocare in coppia con un'altra prima punta o da solo, supportato da due esterni larghi. Apre spazi, migliora la manovra. È un grande colpo".