Papin: “Pioli ha riportato il Milan dove merita, ora grandi in Champions”

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'SportWeek', settimanale de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco alcune dichiarazioni, in particolare, sul diciannovesimo scudetto e su Pioli: "Sapevo che il percorso del Milan di Pioli avrebbe riportato il club dove merita di stare. È il DNA rossonero, giocare per lo scudetto è un dovere e la magia che si respira a Milanello ha accelerato i tempi, ora mi aspetto la conferma in Italia, ma anche grandi cose in Champions League: l’esperienza dell’anno scorso aiuterà". Milan, non solo CDK: ecco un altro trequartista. Le ultime news di mercato >>>