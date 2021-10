Papin: “La filosofia Milan è speciale. C’è da capire e imparare”

L'ex attaccante rossonero Jean Pierre Papin ha parlato della storica filosofia adottata dal Milan in campo e non solo. Le dichiarazioni

L'ex attaccante rossonero Jean Pierre Papin ha parlato della storica filosofia adottata dal Milan in campo e non solo. Le dichiarazioni ai microfoni di Milan TV: "In questa squadra c'è una filosofia speciale, che tu devi non soltanto capire, ma imparare. Io vedo Theo Hernández, che è arrivato in Nazionale, ha fatto un gol bellissimo. Ma poi nel comportamento del giocatore, da quello che ho visto due anni prima, è cambiato molto. Questa è la filosofia del Milan che fa la differenza. Noi in Francia lavoriamo bene con i giovani e quando arrivano in questo tipo di squadra sono capaci di giocare il miglior calcio possibile. Quello è importante per noi". Pioli mischia le carte in difesa e sulla trequarti: la probabile formazione del Milan