Papin: “Giroud porta gol, esperienza e peso. Ha una fame incredibile”

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha parlato di Olivier Giroud a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Le sue dichiarazioni

Jean-Pierre Papin , ex attaccante del Milan per due stagioni, dal 1992 al 1994 , ha parlato di Olivier Giroud , neo-acquisto rossonero, in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato su cosa potrà portare Giroud all'attacco rossonero, JPP ha risposto quanto segue.

"Primo, i gol: Olivier sa segnare. Poi, esperienza e peso: è un uomo d'area come non ce ne sono più. So che i tifosi soffrono perché tanti '9' al Milan hanno fallito di recente: forse non si trattava di veri centravanti. Giroud lo è". Ed a chi invece è scettico sul centravanti transalpino, che va per i 35 anni, Papin ha replicato: