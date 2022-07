Papadopulo: “Il Milan si è trovato in ritardo sul mercato. Dovrà recuperare”

Il mese di giugno è stato segnato dalle firme arrivate all'ultimo minuto di Paolo Maldini e Frederic Massara. I dirigenti del Milan hanno rinnovato in extremis il contratto in scadenza il 30 giugno, rallentando di fatto le trattative di mercato avviate nei mesi precedenti. Non c'è stato nessun immobilismo, ma ci sarà da recuperare un po' di strada persa nelle scorse settimane. Ecco il pensiero dell'allenatore Giuseppe Papadopulo affidato a 'TMW Radio'.