Paolo Berlusconi: “C’è un miglioramento, siamo più sollevati”

Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle condizioni dell'ex proprietario del Milan

Sono ore di apprensione quelle che la famiglia Berlusconi sta vivendo negli ultimi giorni. Il ricovero di Silvio, ex presidente e proprietario del Milan, ha scosso tutto il mondo del calcio, ma soprattutto coloro che stanno più vicini al Cavaliere. Tra questi anche il fratello Paolo, che è stato intercettato mentre usciva dall'ospedale San Raffaele ed ha dichiarato ai cronisti presenti, come riferito da MilanNews.it, come i familiari al momento si sentano fiduciosi e sollevati. Questo perchè l'ex numero uno del Diavolo sta riposando e ha avuto dei miglioramenti. Di seguito le sue parole a riguardo.