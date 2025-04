Paolillo: “Inter-Roma? Se spostata si rischiava di falsare il campionato”

Paolillo: "Inter-Roma? Temevano di favorire i nerazzurri. Si rischiava di..."

"E' evidente che la situazione era confusa. Penso ci sia stata una punta di gelosia e di invidia, perché temevano di favorire l'Inter. Ma questo accade per tutte le capoliste. Bisogna stare calmi, zitti, adeguarsi con signorilità, in modo che nessuno abbia niente da ridire. Con le squalifiche di Mkhitaryan e Bastoni hanno fatto bene a non spostare più in là la sfida, altrimenti avrebbero rischiato di falsare il campionato".