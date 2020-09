Paola Ferrari: “Milan, scommessa giovani attorno al fenomeno Ibrahimovic”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paola Ferrari, conduttrice di Novantesimo Minuto su ‘RaiUno‘ e tifosa del Milan, ha parlato della squadra rossonera di Stefano Pioli in vista della nuova stagione, 2020-2021. Queste le dichiarazioni di Paola Ferrari, in esclusiva, ai microfoni di ‘Repubblica‘ oggi in edicola.

“Avevo otto anni quando mio papà, interista, mi portava all’Arena di Milano a vedere le partite. Però io non seguii la sua passione. Ora mi sembra stia nascendo una bella scommessa di giovani attorno a quel fenomeno di Zlatan Ibrahimovic. Anche la Juventus mette curiosità: che coraggio con Andrea Pirlo“, le parole della giornalista sportiva.

