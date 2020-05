Panucci: “Rifiutai la Juventus e andai al Milan, ecco perché”

NEWS MILAN – I retroscena sul passato al Milan di Christian Panucci, che ha vestito la maglia rossonera dal 1993 al 1997. Questi i suoi ricordi raccontati ai colleghi di Sky Sport.

Un pensiero su Arrigo Sacchi e Fabio Capello: “Sacchi mi ha fatto esordire in nazionale e ha cambiato il calcio. Era molto stressante, e io magari non ero pronto a sopportare, però era molto bravo. Verso Capello devo essere riconoscente, mi ha voluto in tutte le squadre”.

Un retroscena sul trasferimento al Milan: “Avevo già il contratto firmato con la Juve, poi ha chiamato il Milan e non ho potuto rifiutare, era la squadra più forte del mondo“. Intanto rivelazioni importanti da parte del giornalista della BILD Krause su Ralf Rangnick e Paolo Maldini >>>