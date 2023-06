Panucci: “Senza Maldini arriveranno momenti difficili per il Milan”

Intervistato dai microfoni di SportMediaset, Christian Panucci ha parlato del Milan e dell'addio di Paolo Maldini . Secondo l'ex difensore rossonero, infatti, l'addio dell'ex capitano e bandiera del Milan non farà affatto bene, anzi. Per Panucci vi saranno molti momenti difficili e giudica negativamente la scelta della dirigenza rossonera. Ecco le sue parole.

"Paolo aveva una grande responsabilità da ex capitano. Probabilmente dall'altra parte non c'era la voglia di crescere come avevano Maldini e Massara. Sono disgustato e dispiaciuto, credo che arriveranno momenti difficili per il Milan".