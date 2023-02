Panucci: “Contro l’Inter il Milan aveva poca qualità per giocare bene”

Christian Panucci, ex difensore del Milan tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni sui rossoneri dopo la sconfitta nel derby

La scelta di Stefano Pioli di schierare la squadra con il 3-5-2 non ha ripagato. Anzi, la prestazione del Milan è stata veramente sottotono, tanto da non essersi mai resa pericoloso dalle parti di Onana. Intervenuto su Pressing, Christian Panucci ha detto la sua sui rossoneri dopo la sconfitta nel derby: "Pioli ha voluto dare una sferzata cambiando modulo. Serve più qualità, io penso che la qualità ti aiuta ad uscire dai problemi. I tre difensori hanno giocato sempre laterale e mai davanti. Il Milan aveva poca qualità per giocare bene". Milan, da Dest a Origi: ecco chi potrebbe dire addio a giugno dei nuovi.