Allenatore Milan, Lopetegui racconta tutto: ecco la verità sulle proposte ricevute

Sulle proposte ricevute: "Abbiamo avuto opportunità di lavorare in questi ultimi mesi, ma per vari motivi abbiamo detto di no, in attesa di qualcosa che veramente ci convincesse. Può arrivare, come non arrivare. È vero che le nostre esperienze in Inghilterra sono state buone, e che la nostra idea era quella di rimanere in Premier League e di allenare una squadra lì, ma vediamo dove ci condurrà il calcio. Ci sono grandi club in Europa e siamo sempre aperti a progetti che ci entusiasmano e che possono soddisfarci".