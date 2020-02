Panchina Milan, Falk (Bild): “Rangnick ha un accordo con i rossoneri, ma…”

CALCIOMERCATO MILAN – La redazione di ‘Radio Rossonera’ ha intervistato il giornalista della ‘Bild’ Christian Falk. Nel corso di questa intervista è stato sviluppato l’argomento Rangnick-Milan, sempre più caldo nelle ultime ore. Ecco cosa ha detto Falk in merito a questa situazione:

Sia la Bild che l’Equipe hanno lanciato la notizia secondo la quale Ralf Rangnick sarà il prossimo allenatore del Milan. Che novità hai a tal proposito? Pensi davvero che Rangnick possa diventare il nuovo allenatore del Milan? Inoltre, qualcuno ha detto che ha già firmato un contratto che prevede alcune penali…

“Secondo le notizie in mio possesso, Ralf Rangnick e il Milan hanno un accordo di base ma non hanno ancora firmato un contratto. Devono decidere nelle prossime 3-4 settimane e penso che dipenda dalla decisione del Milan perché Ralf Rangnick è molto interessato”.

Pensi che Rangnick possa essere non solo un allenatore ma anche una sorta di manager e che eventualmente tale ruolo possa andare in conflitto con quello che attualmente hanno al Milan Maldini e Boban?

“Se Rangnick deciderà di legarsi al Milan lui vorrà avere entrambi i ruoli di direttore sportivo e allenatore, quindi sicuramente potrebbero esserci problemi con gli altri manager del Club ma in passato ha sempre avuto successo quando ha fatto entrambi i ruoli. Allo Schalke Rangnick ha fatto solo l’allenatore e non è andata bene come a Lipsia. All’Hoffenheim era allenatore ma con una grande influenza sulle scelte della dirigenza e lì ha avuto molto successo”.

Pensi che il “modello Lipsia” possa essere replicabile in un club come il Milan?

“Non sono sicuro che il “modello Lipsia” possa funzionare al Milan perché i rossoneri sono un Club con grande tradizione come il Bayern Monaco. Anche i bavaresi in passato hanno pensato a Rangnick ma alla fine non decisero di ingaggiarlo. È una situazione nuova per il Milan, se vorranno ingaggiarlo devono essere sicuri di seguire la sue idee”.

Puoi descriverci brevemente le qualità di Rangnick?

“In Germania Ralf Rangnick è chiamato il Professore o il Cervello. Le persone devono seguirlo completamente perché se non lo fanno possono esserci problemi. Quindi in pratica devono decidere se gli piace lo stile di Rangnick oppure no”.

Intanto ci si chiede il perché Ivan Gazidis non faccia alcuna smentita sulla questione, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android