Trevisani: “Milan? La soluzione si chiama Allegri. Vi spiego il perché”

Intervenuto al podcast di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri: "La soluzione migliore per questa squadra è Massimiliano Allegri. Perché è una squadra che ha bisogno di qualcuno che lavori sulla difesa, perché l'attacco fa comunque, in qualche maniera gli attaccanti, possibilmente il tridente giusto cioè Pulisic-Morata-Leao, fanno gol lo stesso. Il Milan farà dei gol ma va sistemato dietro: e se ha un pregio Allegri è che dietro in qualche modo ti sistema, anche con una squadra in cui non ci sono Chiellini, Bonucci e Barzagli".