Pancaro: “Milan? La squadra lascia ben sperare per il futuro”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giuseppe Pancaro, ex terzino fra le altre anche del Milan, è intervenuto ai microfoni di Milan TV per parlare della sua ex squadra, del suo ex compagno di spogliatoio Paolo Maldini, e del tecnico Stefano Pioli.

Ecco le parole di Pancaro: “Il Milan dal finale della scorsa stagione si trova in un momento positivo. È una squadra che sta mostrando ottime prestazioni in campo, e grandi meriti vanno a Pioli che sta facendo un eccellente lavoro. Anche Maldini in sede di mercato sta facendo grandi cose. A Crotone ho visto una squadra pronta e capace di reagire alla pesante assenza di Ibrahimovic. L’aspetto positivo è che tutti quelli che vengono chiamati in causa stanno facendo benissimo. Vedo una squadra che fa ben sperare per il futuro”.

