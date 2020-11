Pancaro: “Milan? Grandi meriti a Pioli e Maldini. Può andare in Champions”

Pancaro parla del Milan, sua ex squadra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giuseppe Pancaro, intervenuto a TMW Radio, ha parlato del momento del Milan, sua ex squadra: “Questo Milan post-lockdown è partito fortissimo, ha inanellato una serie di risultati utili da grande squadra, e se li ottieni vuol dire che hai dei valori. C’è un’idea ben precisa, e grandi meriti vanno dati a Pioli e alla società, in modo particolare a Maldini che sta lavorando bene nel prendere giocatori giovani, di talento e funzionali all’idea di Pioli”.

Su Ibra: il pensiero di Pancaro

“Poi c’è Ibrahimovic, che nonostante tutti pensassero potesse avere un calo continua a dimostrare di essere straordinario e decisivo, trascinando da un punto di vista tecnico e caratteriale. Questo Milan può giocarsela fino alla fine per un posto Champions, poi va detto che ci sono squadre più attrezzate, che hanno speso di più e che hanno organici superiori come Juventus o Inter, ma vediamo che in questo campionato sta regnando grande equilibrio. E chissà che non ci possa essere una sorpresa…”.

