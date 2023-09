Palmeri: “In casa Milan si nega la realtà. Ho trovato aberrante questo…”

Le parole di Tancredi Palmeri sul Milan

“Ho fatto un sogno all’incontrario, un sogno molto strano diceva Paolo Rossi il saltimbanco: ho sognato che il derby di Milano finiva 5-1, non importa a favore di chi, e che poi la squadra che l’aveva perso tre giorni dopo si faceva bastare un brodino sciapo di 0-0 in casa in Champions per vedere il lato positivo della vita. Devo aver mangiato pesante tornando la sera tardi a casa da una diretta perché una cosa così nel calcio di elite italiano non può essere possibile. Poi invece ho realizzato che di rientro da San Siro da Milan-Newcastle ho solo sbocconcellato uva di Noicattaro per antonomasia perfetta e dunque il sonno è stato adatto e incolpevole. Neanche se avesse vinto bene e largo contro il Newcastle sarebbe stato sufficiente per il Milan per chiudere il capitolo derby. E non ha vinto, anzi dopo la reazione di pancia del primo tempo si è totalmente adeguato al possesso sterile. Dice: e che vuoi che il Milan stia sui ceci a flagellarsi con il cilicio? No di certo, la vita e il campionato vanno avanti e dal Newcastle e Verona devi ricominciare”.