"Non è previsto che neanche un rappresentante del Real Madrid si rechi a Parigi stasera. Questa è una decisione presa dal club dopo che Vinicius Jr è stato informato che non vincerà il Pallone d'Oro".

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan, aveva rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo: «Possiamo dire che Vini sarà il prossimo Pallone d'Oro, senza alcun dubbio. Vinicius vincerà il Pallone d'Oro, per me è molto chiaro e non potrà vincerlo nessun altro. Significa allenare uno dei migliori al mondo. È un ragazzo molto umile, ha fatto molti progressi come calciatore, diventando uno dei migliori al mondo. È il futuro Pallone d'Oro e ha la stessa umiltà e serietà del giorno in cui l'ho conosciuto».