Pallone d’Oro, Ancelotti anticipa il vincitore: “Sarà Vinicius, è chiaro”

Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato del possibile vincitore del Pallone d'Oro: "Possiamo dire che Vini sarà il prossimo Pallone d'Oro, senza alcun dubbio. Vinicius vincerà il Pallone d'Oro, per me è molto chiaro e non potrà vincerlo nessun altro".