Palladino sul Milan: “Bisogna capire se lotterà fino alla fine per lo scudetto”

Palladino: “Il Milan deve ritrovare la condizione e la fiducia di inizio anno”

Raffaele Palladino, ex attaccante, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato del momento no del Milan. “Il Milan deve ritrovare la condizione fisica e la fiducia di inizio anno. E’ stata una sorpresa da inizio anno, nelle prossime settimane si capirà se resterà una sorpresa e se potrà lottare fino alla fine per lo scudetto”.

Raffaele Palladino è un ex attaccante e allenatore dell’Under 15 del Monza. In carriera ha vestito le maglie, tra le tante, di Juventus, Genoa e Parma. Con i bianconeri ha vinto un campionato di Serie B nella stagione 2006-2007.