Paletta: “Ibrahimovic? Il calciatore più forte fisicamente che ho incontrato”

NEWS MILAN – Gabriel Paletta, ex difensore del Milan, attualmente in forza al Monza ha rilasciato nella giornata di ieri alcune brevi dichiarazioni riportate questa mattina dal quotidiano Il Giorno. Uno degli argomenti affrontati è stato quello di Zlatan Ibrahimovic, centravanti rossonero: “Il più forte fisicamente che ho incontrato è stato sicuramente Ibrahimovic. Ma ho giocato anche contro fenomeni come Totti e Del Piero”. Intanto ecco chi hanno pescato Inter e Roma nel sorteggio di Europa League, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android