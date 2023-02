Palermo, Graves: “Conosco Kjaer, vorrei diventare come lui”

Il nuovo acquisto del Palermo Simon Graves è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione e si è soffermato in particolare sul suo modello in Serie A, ovvero il difensore del Milan Simon Kjaer . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Simon Graves sul difensore del Milan Simon Kjaer

"Conosco Kjaer, voglio diventare un grande giocatore come lui, gioco nella sua stessa posizione e spero di ripercorrerne le tappe. So che anche lui è venuto qui molto piccolo, voglio provare a fare il meglio possibile per crescere e aiutare la squadra. Sono in una società prestigiosa, sono felice di essere qui. Essere ingaggiati dal Palermo è una grande soddisfazione, mi seguivano da un po' e già solo questo era motivo di orgoglio". Milan, ricordi Renato Sanches? Ora è scontento al PSG >>>