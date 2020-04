Paleari: “Van Bommel umile, Ibrahimovic generoso. Merkel davvero forte …”

NEWS MILAN – Alberto Paleari, classe 1992, oggi portiere del Cittadella, ha ricordato il suo passato da aggregato alla Prima Squadra del Milan nell’anno dello Scudetto 2010-2011 in un’intervista sul canale ‘Instagram‘ del giornalista Nicolò Schira. Queste le dichiarazioni di Paleari:

Sullo Scudetto con il Diavolo: “Mi hanno regalato lo scudetto 2011, ero il quarto portiere (ride, n.d.r.). Sono stati molto gentili a inserirmi nel palmares i dirigenti del Milan. Una emozione indescrivibile a 18 anni fa parte di quel gruppo, allenarsi insieme a così tanti campioni. Amelia ci dava tante indicazioni dal punto di vista tecnico a noi giovani portieri. Mark van Bommel era di una umiltà pazzesca”.

Su Zlatan Ibrahimovic: “Tutti mi chiedevano se era stronzo come veniva dipinto dai media. Invece è un ragazzo super generoso, un grande leader di uno spessore caratteriale incredibile. Sul pullman per la gara di Catania ho rubato il posto a Zlatan. Era la mia prima volta e mi ero seduto senza sapere che fosse il suo posto. Ibra si era un po’ arrabbiato e scherzando mi disse che potevo restare se avesse segnato a Catania, sennò le avrei prese. Alla fine abbiamo vinto 2-0 con gol di Ibra e Robinho e mi sono salvato … (risata, n.d.r.)”.

Sul compagno più forte in rossonero: "Alexander Merkel era veramente forte, faceva la differenza in Primavera. In quel momento andava a duemila. Simone Verdi che calciava le punizioni con entrambi i piedi indifferentemente".