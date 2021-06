Pagni (ex scout Milan): “Volevo in rossonero due giocatori…” | News

Danilo Pagni, ex area scout del Milan, nell'intervista a tuttomercatoweb.com ha svelato un retroscena su due giocatori accostati ai rossoneri

Danilo Pagni, ex scout del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Pagni ha svelato un retroscena legato a due giocatori: "Volevo Grealish che era all'Aston Villa e Mount al Vitesse, ora Nazionali e protagonisti con l'Inghilterra, al Milan. Lo scouting è questo: capire i valori quando sono inespressi, non valorizzati, appunto". ll grande Dino Zoff ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni: ecco il suo pensiero su Gianluigi Donnarumma