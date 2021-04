Pagliuca: “Donnarumma non è ancora il numero uno” | News

Le ultime notizie sul Milan. Queste le parole dell'ex portiere Gianluca Pagliuca sul numero 99 del Milan Gianluigi Donnarumma

Gianluca Pagliuca, ex calciatore, ha parlato del portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ai microfoni del quotidiano 'Libero'. Queste le parole dell'ex Inter. "Ha qualità pazzesche. È già tra i più forti, ma non è ancora il numero uno. Per diventarlo deve cercare di pensare meno ai soldi dell'ingaggio e solo a migliorarsi".