Pagliuca: “Con Donnarumma la Nazionale ha il futuro assicurato”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gianluca Pagliuca, ex portiere di Bologna, Sampdoria, Inter e Nazionale Italiana, ha parlato, ai microfoni di ‘Sky Sport‘, della situazione degli estremi difensori in Serie A. Queste le dichiarazioni di Pagliuca: “Con Gigio Donnarumma abbiamo il futuro assicurato per la Nazionale, ma voglio fare i complimenti anche Pierluigi Gollini e a Marco Silvestri, che mi piace tantissimo. Poi c’è Alex Meret che, nonostante un’annata non brillante, ha grande qualità. Abbiamo dei giovani molto interessanti”. QUESTE LE ULTIME SUL RINNOVO DI CONTRATTO DI DONNARUMMA >>>

