Paganini: “Vlahovic al Milan? Il rapporto con Allegri non era idilliaco”

Intervenuto a Tmw Radio, Paolo Paganini ha parlato del Milan e dei rumors che vorrebbero Dusan Vlahovic come obiettivo rossonero: "La Juve sta sfogliando la margherita per Conceicao, vedremo cosa succederà, se lo terranno o meno. Poi c'è la voglia di rilanciare per Ederson, per metterlo accanto a Koopmeiners. E poi c'è il discorso da fantamercato che riguarda Theo Hernandez con Vlahovic al Milan, ma mi sembra più fantamercato. Perché non è che i rapporti tra Allegri e Vlahovic fossero idilliaci alla Juve".