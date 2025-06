Paganini: “Vlahovic al Milan? Con Allegri non non ha reso per quello che…”

Intervistato a Tmw Radio, Paolo Paganini ha parlato di Dusan Vlahovic , giocatore della Juventus e accostato anche al Milan : "Ci può stare che Comolli abbia aperto a una conferma. La Juventus ha capito che grandi estimatori non ci sono, sei in una situazione dedicata visto quanto lo hai pagato. Finora non hai mandato nessun messaggio a Vlahovic per discutere del rinnovo, e siamo a giugno, anche perché aspettavi un'offerta. C'è il rischio però che ora dica che va a scadenza e si trova da solo la squadra".

Infine, il giornalista ha concluso: "Non è una situazione semplice, anche perché vedo che la Juve cerca Castro, Retegui, sono in una condizione difficile. Sarebbe importante rinnovare il prestito di Kolo Muani intanto. A oggi l'unica richiesta per Vlahovic è quella del Fenerbahce. L'ingaggio condiziona tutto. Vlahovic è esploso in una Fiorentina che giocava per lui, ma con Allegri e Motta non ha reso per quello che è stato pagato".