Paganini: “Tare al Milan, ci sono tante domande. Avrà carta bianca o no?

Intervenuto a Tmw Radio, Paolo Paganini ha parlato del Milan e dei rumors che vorrebbero Igli are come nuovo direttore sportivo rossonero: "Il discorso è: va a Milanello, ma decide lui l'allenatore? Si deve passare da Ibra o altri? Ecco, la questione è se ha carta bianca o meno. Tutto dipenderà dal rapporto che il ds avrà con Ibra. Se rimarrà Ibra, non sarà di secondo piano e dovrà coesistere con il ds. Tare vuole Allegri? Ma ci ricordiamo il rapporto Allegri-Ibra? Non dimentichiamolo...".

Paganini: "Sceglierà Tare l'allenatore del Milan? Se rimane Ibrahimovic..."

Infine, il giornalista ha concluso con un pensiero sul futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter: "C'è una postilla, ossia legata al fatto che Inzaghi accetterà la politica di rinnovamento che dovrà fare necessariamente l'Inter. E' un ciclo che si sta per chiudere, si volterà pagina e ci sarà un grande rinnovamento ma si vuole chiudere con un trionfo. Oaktree vuole puntare su giovani importanti. Se fa una scelta di andare via dall'Inter, sarà all'estero e non per una big in Italia".